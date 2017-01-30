Власти Краснодарского края ищут спонсора для "Динамо"

Власти Краснодарского края ищут инвесторов для кубанского "Динамо", сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство физкультуры и спорта региона. Ранее волейболистки бело-голубых бойкотировали матч с казанскими одноклубницами из-за долгов по зарплате.

"Сегодня по поручению губернатора Кубани совместно с Федерацией волейбола России и Федерацией волейбола Кубани активно ведутся поиски новых инвесторов и другие источники финансирования для краснодарского "Динамо". Уверены, волейбольный клуб "Динамо" со славной историей и победами без поддержки не останется", - пояснили в министерстве.