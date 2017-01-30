17:18 | ВОЛЕЙБОЛ

Власти Краснодарского края ищут спонсора для "Динамо"

0
0
0

Власти Краснодарского края ищут инвесторов для кубанского "Динамо", сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство физкультуры и спорта региона. Ранее волейболистки бело-голубых бойкотировали матч с казанскими одноклубницами из-за долгов по зарплате.

"Сегодня по поручению губернатора Кубани совместно с Федерацией волейбола России и Федерацией волейбола Кубани активно ведутся поиски новых инвесторов и другие источники финансирования для краснодарского "Динамо". Уверены, волейбольный клуб "Динамо" со славной историей и победами без поддержки не останется", - пояснили в министерстве.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3982780

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ