Владислав Фадеев: "У Гамовой был шанс поехать на Игры-2016 в качестве запасной"

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев рассказал, что экс-главный тренер сборной России Юрий Маричев не рассчитывал на Екатерину Гамову на Олимпиаде-2016, информирует "Р-Спорт". Напомним, что россиянки в на Играх в Рио в четвертьфинале уступили сербкам.

– Екатерина Гамова открыто говорила, что готова физически и хочет помочь команде. И травм у нее не было в тот момент.

– Да, травм не было. Но судя по тому, как хотел строить игру Юрий Николаевич Маричев, он рассчитывал играть с Наталией Гончаровой. А держать такого игрока, как Катя Гамова на замене, он посчитал не совсем правильным. Я знаю точно, что он говорил с Катей, и шанс поехать на Олимпиаду у нее был, но только не в качестве первого диагонального. Я точно не знаю детали этого разговора, но знаю, что он был. А после разговора она объявила, что заканчивает спортивную карьеру. Кроме того, Юрий Николаевич ориентировался на результаты прошлогоднего чемпионата России и по тем статистическим данным, которые были, он сделал выбор в пользу Наталии Гончаровой.