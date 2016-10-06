Владислав Фадеев: "Очень важно, что Гамова вошла в комиссию спортсменов FIVB"

Куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев выразил уверенность, что присутствие россиянки Екатерины Гамовой в комиссии спортсменов FIVB пойдет на пользу российскому волейболу. Официально презентация нового состава комиссии состоялась сегодня в Буэнос-Айресе.

- Безусловно, очень важно, что российские игроки есть в этой комиссии, - цитирует "Р-Спорт" Фадеева. - Чем больше наших людей в комиссии FIVB, тем лучше для Всероссийской федерации волейбола. Другой вопрос, что именно сможет решить эта комиссия для волейбола, для игроков, но в любом случае нам будет проще в определенных моментах.

Сейчас в Казани открыта школа Екатерины Гамовой, где по сути представлена юниорская сборная России. Талантливых девчонок тренирует Светлана Сафронова, которая уже два раза выигрывала чемпионат Европы. И Екатерине было бы интересно участвовать в этом процессе, следить за ними. Конечно, нам было бы интересно действовать сообща.