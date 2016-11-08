Владислав Фадеев: "Непроверенные взаимодействия привели к неудаче волейболисток РФ на Играх-2016"

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев заявил, что непроверенные командные взаимодействия стали главной ошибкой тренерского штаба женской сборной России, которая привела к неудачному выступлению национальной команды на Олимпиаде-2016. Россиянки в на Играх в Рио в четвертьфинале уступили сербкам.

– Непроверенные командные взаимодействия – главная ошибка. Я думаю, что причины неудачного выступления на Олимпиаде лежат в области психологии, – цитирует "Р-Спорт" Фадеева. – Главная причина – смена игроков перед Олимпиадой, и я думаю, что это было неправильно сделано. А второе – нельзя играть с игроками, которые не прошли проверку в серьезных соревнованиях, как Гран-при. Один из факторов – психологически команда была не готова, не выдержала напряжения Олимпийских игр.

Я понимаю, что Юрий Николаевич Маричев хотел что-то улучшить в команде после прошедшего "Гран-при", потому что результат его не удовлетворил, и он понимал, что надо что-то менять. Мне, например, не очень хотелось чего-то менять, потому что любые перемены перед основным стартом обычно не приводят к желаемому результату. Тем более непроверенные замены. Однако хочу подчеркнуть, что тренера понять можно, потому что ему хотелось максимально что-то выжать, улучшить. Ясно, что хотел выиграть.

Поражение от Сербии – болезненное. Там много моментов, мы тщательно разбирали эту игру. Во-первых, мне показалось, что были определенные моменты, которые нельзя было допускать. Например, я знаю, как Юрий Николаевич готовится к каждой игре отдельно, как разбирает соперника, дает упражнения. А в этот день, для меня было удивлением, что три человека остались в деревне, занимались общефизической подготовкой и не приехали на тренировку. Это Щербань, Гончарова и Кошелева.

Юрий Николаевич посчитал, что так будет правильно, но для меня это было неожиданно. Когда мы приехали на тренировку, а нет троих игроков... Но, повторюсь, решение принимает главный тренер, перечить ему было бы неправильно.