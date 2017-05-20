Владимир Зиничев: "Терзич – один из самых интересных тренеров в женском волейболе"

Генеральный директор женского московского "Динамо" объяснил, почему к следующему сезону команду будет готовить Зоран Терзич. Он добавил, что благодарен Юрию Панченко за проделанную работу.

– Начнем с того, что Юрия Петровича мы не увольняем, просто контракт с ним истек, – пояснил Зиничев. – Мы встретились с Панченко в конце недели, обсудили итоги работы и я поблагодарил его за работу. Все-таки он дважды приводил "Динамо" к титулу чемпионов России, а это – высокий результат. Далеко не каждый тренер за свою карьеру добивается таких успехов. Вместе с тем, удалось нам не все. Клуб идет вперед, у нас есть непокоренные вершины, поэтому принято решение продолжить движение в несколько другом направлении, под углом видения другого тренера. И Терзич, на мой взгляд, один из самых интересных женских тренеров на сегодня. У него большой багаж самых разных побед, есть опыт работы в России, так что есть смысл попробовать. Кстати, впервые мы с ним обсуждали возможность совместной работы еще девять лет назад. Тогда мы практически договорились, но не срослось. Видимо, время пришло только сейчас.

Что касается задач на следующий сезон, то о них будем говорить после формирования команды. Это тесно связанные вещи. Нужно понимать, что у каждого тренера свой взгляд на волейбол и разным специалистам для осуществления их задумок требуются разный подбор игроков. При этом после любых перемен в команде неизбежен переходный период. При этом, разумеется, я надеюсь, что опыт Терзича вкупе с нашим тесным сотрудничеством должны дать какой-то эффект. (Владимир ИВАНОВ)