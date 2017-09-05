Владимир Кузюткин: "Счет в матче с Бразилией говорит сам за себя"

Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин после поражения от Бразилии (17:25, 25:23, 23:25, 12:25) в стартовом матче Всемирного кубка чемпионов отметил, что во встрече решающим стал третий сет. Он также добавил, что старается много работать с молодыми игроками и давать им опыт выступлений на турнирах.

– Мне кажется, счет говорит сам за себя. Третий сет стал решающим, – приводит официальный сайт Международной федерации волейбола слова Кузюткина. – Если бы мы его выиграли, матч стал бы более интересным.

У нас много молодых игроков, и мы должны использовать их в каждом матче. Я думаю не только о шести игроках на встречу, но и обо всех 14. Часто бывает тяжело с молодыми, но я пытаюсь всем им дать игровой опыт.

Следующий матч на турнире россиянки проведут против Японии, встреча состоится завтра.