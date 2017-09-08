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11:06 | ВОЛЕЙБОЛ

Владимир Кузюткин: "Не собираюсь говорить что-то негативное в адрес игроков"

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Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин после поражения команде США (23:25) в матче Всемирного кубка чемпионов отметил, что не собирается обвинять игроков. В следующем матче сборная России в субботу сыграет с командой Китая.

- Конечно, не всегда получается показывать хорошую игру. Однако я не собираюсь говорить что-то негативное в адрес игроков. Как тренер и команда, мы просто стараемся сделать все возможное, - цитирует кузюткина пресс-служба турнира.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Inside28

Редакция, сделай выводы о том, как пишутся материалы вашими горе-сотрудниками, и как они доносятся до читателя!!!!!! ПОЗОР! Я в своих региональных отчётах намного лучше и корректнее пишу!

11:49

Inside28

цитирует кузюткина пресс-служба турнира -------- За то, что проиграли, стали присать фамилию с "маленькой" буквы? после поражения команде США (23:25) ----- Матч состоял из ОДНОЙ партии???????

11:46