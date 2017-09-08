Владимир Кузюткин: "Не собираюсь говорить что-то негативное в адрес игроков"

Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин после поражения команде США (23:25) в матче Всемирного кубка чемпионов отметил, что не собирается обвинять игроков. В следующем матче сборная России в субботу сыграет с командой Китая.

- Конечно, не всегда получается показывать хорошую игру. Однако я не собираюсь говорить что-то негативное в адрес игроков. Как тренер и команда, мы просто стараемся сделать все возможное, - цитирует кузюткина пресс-служба турнира.