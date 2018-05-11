Владимир Алекно: "Каждый раз, выходя с тренировки, доволен, что игроки меня не избили"

Главный тренер казанского "Зенита" Владимир Алекно накануне старта "Финала четырех" Лиги чемпионов поделился ожиданиями от матчей. Матчи пройдут 12-13 мая в Казани. "Зенит" сыграет с итальянской "Перуджей", а в другом полуфинале встретятся "Лубе Чивитанова" и "Кендзежин Козле".

– Самое сложное - это психологически настроить ребят, - сказал Алекно. - Каждый раз, выходя из зала после тренировки, я доволен тем, что команда меня не избила. Вижу, как они выдавливают из себя последнее. Мы были готовы сыграть этот "Финал четырех" еще неделю назад. Хорошо, что готов зал. И у нас была возможность потренироваться там.

– Какой будет игра с "Перуджей", которая выиграла чемпионат и находится в хорошем тонусе?

– Я не знаю, как будет. Я знаю что мы сделали и как готовились. Была проведена работа. Очень надеюсь, что наша публика нас поддержит. Все билеты были проданы за 10 дней. Мы хотим праздник. Есть волнение.

– То, что один из лидеров "Зенита" Вильфредо Леон по окончании сезона перейдет в "Перуджу", никак не повлияет на его игру?

– Абсолютно никак не повлияет. Сегодня он игрок "Зенита". (Артур Еникеев)