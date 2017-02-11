Владимир Алекно: "Факел" в какой-то момент не поверил в себя в игре с "Зенитом"

Главный тренер "Зенита" Владимир Алекно подчеркнул, что волейболисты "Факела" из Нового Уренгоя в какой-то момент не поверили в себя в игре с его командой. Казанцы в субботу выиграли у "Факела" со счетом 3-0 и одержали 19-ю победу подряд в чемпионате России.

– "Факел" – хорошая, молодая команда, – приводит "Р-Спорт" слова Алекно. – Они нам предложили физический волейбол. Было тяжело. Счет ни о чем не говорит. Перебить блок было невозможно. Может быть, "Факел" в какой-то момент немного не поверил в себя. Мы же сыграли ровно, хорошо. Таких бы игр нам побольше.