20:53 11 февраля | ВОЛЕЙБОЛ

Владимир Алекно: "Факел" в какой-то момент не поверил в себя в игре с "Зенитом"

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Главный тренер "Зенита" Владимир Алекно подчеркнул, что волейболисты "Факела" из Нового Уренгоя в какой-то момент не поверили в себя в игре с его командой. Казанцы в субботу выиграли у "Факела" со счетом 3-0 и одержали 19-ю победу подряд в чемпионате России.

– "Факел" – хорошая, молодая команда, – приводит "Р-Спорт" слова Алекно. – Они нам предложили физический волейбол. Было тяжело. Счет ни о чем не говорит. Перебить блок было невозможно. Может быть, "Факел" в какой-то момент немного не поверил в себя. Мы же сыграли ровно, хорошо. Таких бы игр нам побольше.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20170211/1116183643.html

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