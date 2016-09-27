Владимир Алекно: "Дал установку в сложных эпизодах не играть на Леона"

Главный тренер "Зенита" после победы над "Динамо" в матче за Суперкубок России (3:0) подчеркнул, что перед этой встречей у него было большое волнение. По словам Алекно, его порадовало, как в этой встрече сыграли россияне, передает из Санкт-Петербурга спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Почему-то перед игрой у меня было большое волнение, – признался Алекно. – Переживал именно за неравномерную готовность команды. Но отдача, публика и желание побеждать все компенсировали. Я не увидел сегодня, что Мэт Андерсон три недели не работал с мячом. А больше всего рад за другое. Мне очень хочется, чтобы "Зенит" не зависел от Леона с Андерсоном. У нас есть Михайлов, Вольвич, Ащев, здорово помогает Леша Вербов. По возможности буду подпускать его к руководству командой. В общем, меня порадовало, как сыграли россияне.

– То есть, вы дали Бутько установку пасовать не только на Леона, а как можно разнообразнее?

– Было такое (улыбается). Играли так, чтобы в сложных ситуациях эпизоды решал не Леон, а Макс или Артем.

– Почему даже в третьем сете не поменяли основу? Когда ждать шанса ближайшему резерву?

– Тренерская работа заключается еще и в том, что порой не нужно мешать ребятам. Сегодня команда играла хорошо, и было бы неуместно напоминать о том, что я на площадке.