Виталий Мутко: "Гамова внесла огромный вклад в развитие волейбола, такие люди украшают спорт"

Министр спорта Виталий Мутко высказал мнение, что двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Екатерина Гамова внесла существенный вклад в развитие волейбола и является настоящим украшением спорта. В субботу состоялся прощальный матч волейболистки, в котором игроки московского "Динамо" победили казанское "Динамо" со счетом 2-1. После игры майка Гамовой с номером "11" была поднята под своды волейбольного центра "Санкт-Петербург".

– Катя Гамова – одна из лучших волейболисток мира, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Она внесла огромный вклад в развитие волейбола, в победы сборных и клубных команд. Когда такие мастера заканчивают карьеру, всегда немного грустно, что не увидим их в игре. Желаю Кате семейного счастья, удачи во внеспортивной активной жизни и хочу поблагодарить ее за тот труд, который она проделала. Гамова – выдающаяся спортсменка, такие люди украшают спорт.