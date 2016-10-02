12:03 | ВОЛЕЙБОЛ

Виталий Мутко: "Гамова внесла огромный вклад в развитие волейбола, такие люди украшают спорт"

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Екатерина ГАМОВА.Гам-off-a. Слезное прощание Екатерины Великой

Министр спорта Виталий Мутко высказал мнение, что двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Екатерина Гамова внесла существенный вклад в развитие волейбола и является настоящим украшением спорта. В субботу состоялся прощальный матч волейболистки, в котором игроки московского "Динамо" победили казанское "Динамо" со счетом 2-1. После игры майка Гамовой с номером "11" была поднята под своды волейбольного центра "Санкт-Петербург".

– Катя Гамова – одна из лучших волейболисток мира, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Она внесла огромный вклад в развитие волейбола, в победы сборных и клубных команд. Когда такие мастера заканчивают карьеру, всегда немного грустно, что не увидим их в игре. Желаю Кате семейного счастья, удачи во внеспортивной активной жизни и хочу поблагодарить ее за тот труд, который она проделала. Гамова – выдающаяся спортсменка, такие люди украшают спорт.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20161002/1107870216.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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defender_8

В кои веки произнес что-то внятное, но вопросы, как говорится, остаются. Гамова - выдающаяся спортсменка, жаль, что ей не суждено было выиграть олимпийское золото, да и как выиграть, если в последнее время спортом руководят Мутко и ему подобные.

12:47

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