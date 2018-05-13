Вильфредо Леон подписал двухлетний контракт с "Перуджей"

Вильфредо Леон переходит из казанского "Зенита" в "Перуджу", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на президента итальянского клуба Джино Сирчи. Кубинский доигровщик провел четыре сезона в "Зените", выиграл 4 чемпионата России, клубный чемпионат мира, а также 4 Лиги чемпионов. Последний трофей Сирчи завоевал сегодня, выиграв с "Зенитом" в финале Лиги чемпионов у "Лубе Чивитанова" (3:2).

- Леон подписал контракт по системе "2+1". Надеюсь, он проведет в "Перудже" еще больше сезонов, но начнем пока с этого. Этот парень - настоящее золото, - сказал Сирчи.