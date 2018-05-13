Вильфредо Леон: "Не исключаю, что вернусь в "Зенит" в будущем"

Доигровщик казанского "Зенита" Вильфредо Леон после победы над итальянской "Лубе Чивитановой" (29:27, 18:25, 23:25, 25:23, 17:15) в финале Лиги чемпионов отметил, что в будущем не исключает возвращения в команду.

– В "Финале четырех" я играл с травмой. Нога болела, но у моей дочки сегодня день рождения, ей исполнился годик. Я решил, что не могу пропустить игру в такой день, хотел доказать, что смогу это, – цитирует Леона "БИЗНЕС Online". - Очень рад, что мы победили. Я самый счастливый человек на свете. Моя семья рядом, моя команда выиграла пять титулов из пяти возможных. Я счастлив. Что я еще могу попросить у бога?

– Есть ли шанс что вы вернетесь в "Зенит" в будущем?

– Не исключаю, что вернусь в "Зенит" в будущем. Этот клуб дал мне шанс, он поверил в меня. Это очень многое для меня значит. Посмотрим, что будет через несколько лет.

Сегодня Леон провел заключительный матч за "Зенит" – дальше он будет выступать за итальянскую "Перуджу", которая заняла третье место на турнире.