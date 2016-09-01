ВФВ еще не общалась с Алекно на тему работы в сборной России

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) примет решение по поводу будущей работы в мужской сборной России главного тренера Владимира Алекно на президиуме. Об этом сообщил глава организации Станислав Шевченко. По его словам, пока разговоров с ним по поводу его планов не было.

Сборная России под руководством Алекно заняла четвертое место на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Контракт со специалистом был рассчитан до конца турнира. По сообщениям СМИ, Алекно принял решение оставить пост.

- Алекно не мог уйти официально. Его отставку должен принять президиум (ВФВ). Мы можем сказать что-то официально только после этого. Пока на эту тему с ним разговора не было, - цитирует "Р-Спорт" Шевченко.