13:18 | ВОЛЕЙБОЛ

ВФВ еще не общалась с Алекно на тему работы в сборной России

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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) примет решение по поводу будущей работы в мужской сборной России главного тренера Владимира Алекно на президиуме. Об этом сообщил глава организации Станислав Шевченко. По его словам, пока разговоров с ним по поводу его планов не было.

Сборная России под руководством Алекно заняла четвертое место на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Контракт со специалистом был рассчитан до конца турнира. По сообщениям СМИ, Алекно принял решение оставить пост.

- Алекно не мог уйти официально. Его отставку должен принять президиум (ВФВ). Мы можем сказать что-то официально только после этого. Пока на эту тему с ним разговора не было, - цитирует "Р-Спорт" Шевченко.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20160901/1058157391.html

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