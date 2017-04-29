Вера Ветрова: "Мы проявили характер в третьем матче с казанским "Динамо"

Связующая московского "Динамо" Вера Ветрова подчеркнула, что команда смогла в нужный момент третьего финального матча чемпионата России с одноклубницами из Казани проявить характер и найти в себе силы. Столичное "Динамо" в пятницу победило в Казани со счетом 3-2, уступая 0-2 после двух партий, и вышло вперед в серии – 2-1.

– Не так важно, какой был счет после двух партий, потому что каждый матч между казанским и московским "Динамо" складывается сложно, и счет 3-0 встречается редко, – приводит "Р-Спорт" слова Ветровой. – Такое было в Москве, а если копнуть поглубже, то можно вспомнить много пятисетовых игр. При счете 0-2 мы не сдались, нашли в себе силы, хотя у нас последние игры были очень сложные. Хорошо, что проявили характер. Если нужно придумать какое-то оправдание, то давайте скажем, что это был отголосок "Финала четырех" Лиги чемпионов, но на самом деле это не так. Это разные турниры. Это наша основная задача на сегодня – победить в чемпионате России. Мы настраиваемся на этот турнир отдельно. О клубном чемпионате мира нам даже думать запретили сейчас. Тайбрейк? Мы – девочки. Очень нервные существа. Не можем до конца держать концентрацию, и игра была очень долгой. Поэтому были ошибки.