В Белгороде заморозили строительство новой арены "Белогорья"

Власти Белгородской области отложили продолжение строительства новой арены для волейбольного клуба "Белогорье". Этот проект не получит финансирования до тех пор, пока власти не получат гарантии федеральных субсидий. Дворец спорта "Космос", который является домашней площадкой клуба, был построен в 1983 году.

- Нагрузки на областной бюджет нет, - приводит ТАСС слова заместителя губернатора Владимира Боровика. - Мы ни рубля туда не дали и не дадим, пока не получим гарантии федерального бюджета. А это сегодня проблематично, потому что сегодня максимальные ресурсы сконцентрированы на подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.