В Аргентине прошла презентация комиссии спортсменов FIVB с Гамовой и Жибой

Комиссия спортсменов FIVB официально презентована на конгрессе в Буэнос-Айресе, сообщает официальный сайт федерации. В нее входят 10 спортсменов, включая двукратную чемпионку мира Екатерину Гамову, завершившую карьеру в этом году. Возглавил комиссию бывший доигровщик "Искры", олимпийский чемпион-2004 бразилец Жиба. Также в нее вошли Владимир Грбич, Юлиус Бринк, Элеонора Ло Бьянко, Бартош Курек, Керри Уолш Дженнингс, Ким Ен Кун, Чэнь Сюэ и Эмануэл Рего.

- Мы будем единой командой усердно работать на благо волейбола. Нам никогда нельзя сдаваться, - сказал Жиба. - Мы всю жизнь посвятили волейболу в качестве игроков и знаем, насколько он важен для людей.