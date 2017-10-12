В 2018 году стартует розыгрыш Лиги наций

Международная федерация волейбола анонсировала проведение нового турнира среди сборных - Лиги наций. Первый его розыгрыш стартует в 2018 году. В мужском и женском турнирах примут участие по 12 основных команд и 4 претендента, которые будут проводить матчи по круговой системе.

У мужчин основными сборными стали Россия, Бразилия, Италия, США, Китай, Сербия, Франция, Аргентина, Иран, Польша, Германия и Япония, претенденты - Австралия, Корея, Канада и Болгария.

Состав основных женских сборных выглядит следующим образом: Россия, Бразилия, Италия, США, Китай, Сербия, Нидерланды, Таиланд, Турция, Корея, Германия, Япония. Претенденты - Аргентина, Доминиканская Республика, Польша и Бельгия.