"Урал" обыграл "Газпром-Югру"

"Урал" победил "Газпром-Югру" в матче 4-го тура Суперлиги со счетом 3:2 (19:25, 27:29, 25:20, 25:16, 15:9). Клуб из Уфы набрал 5 очков и расположился на 9-м месте в турнирной таблице, команда из Сургута с 2 баллами занимает 11 строчку.

Волейбол

Мужчины

Суперлига

4-й тур

Урал (Уфа) - Газпром-Югра (Сургут) - 3:2 (19:25, 27:29, 25:20, 25:16, 15:9)

Факел (Новый Уренгой) - Ярославич (Ярославль) - 3:0 (25:11, 25:17, 25:21)

Зенит СПб (Санкт-Петербург) - Кузбасс (Кемерово) - 1:3 (22:25, 25:20, 18:25, 17:25)

Динамо М (Москва) - Югра-Самотлор (Нижневартовск) - 3:0 (25:21, 25:15, 25:23)

НОВА (Новокуйбышевск) - Енисей (Красноярск) - 3:1 (25:20, 25:20, 20:25, 25:21)

10 ноября.

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