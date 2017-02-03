У сборной России новый технический спонсор

Всероссийская федерация волейбола подписала партнерское соглашение с компанией ASICS, которая специализируется на производстве спортивной одежды. Контракт рассчитан до 2020 года. Японская компания создаст новую форму для национальной команды, а также членов федерации.

– Вся спортивная общественность на пороге очередного олимпийского цикла. Я надеюсь, что данное партнерство будет взаимовыгодным и долгосрочным, – заявил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко. – Нашим спортсменам будет комфортно и безопасно выступать на соревнованиях в одежде данного бренда. (Сергей ФИШ)