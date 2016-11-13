У чемпиона Олимпиады-1996 обнаружена лимфома

У олимпийского чемпиона 1996 года в составе сборной Голландии Баса ван де Гора обнаружили лимфому, информирует официальный сайт ФИВБ. По словам самого 45-летнего спортсмена, в ближайшее время будет составлен план лечения, и он намерен победить болезнь. За свою карьеру ван де Гор также становился призером чемпионата мира и Европы. В 2003 он заболел диабетом (первого типа), а в 2005 году завершил карьеру.

– У меня грустная новость – мне поставили диагноз "лимфома", – отметил ван де Гора. – В последнее время я прошел много тестов. Как только узнают тип лимфомы, будет составлен план лечения. Я собираюсь полностью сосредоточиться на борьбе с болезнью.