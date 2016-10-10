У Александры Пасынковой подозрение на разрыв ахиллова сухожилия

Доигровщица "Сахалина", двукратная чемпионка Европы в составе сборной России Александра Пасынкова получила серьезную травму. По предварительной информации, у 29-летней спортсменки подозрение на разрыв ахиллова сухожилия.

– Александра получила травму, – цитирует "Р-Спорт" куратора женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислава Фадеева. – Порвала ахилл, по неподтвержденной информации.

Пасынкова получила повреждение во время матча чемпионата России с московским "Динамо" (0:3). С дебютантом российской суперлиги – клубом "Сахалин" – спортсменка подписала контракт в июле 2016 года.