Татьяна Кошелева: "В полном составе мы работали месяц, а этого мало, чтобы выиграть Всемирный кубок чемпионов"

Доигровщица сборной России Татьяна Кошелева призналась, что у нее со Всемирным кубком чемпионов были связаны большие ожидания. В воскресенье, 10 сентября, после победы Китая над Японией (3:1) стало известно, что россиянки займут по итогам турнира четвертое место.

- У меня было много ожиданий от этого турнира. К сожалению, не получилось проявить себя, - цитирует "Р-Спорт" Кошелеву. - Обидные поражения при равной борьбе. В полном составе мы работали всего один месяц, и этого точно недостаточно, чтобы выигрывать турниры такого масштаба. Приехать раньше в этом году я лично не могла, и на то были причины. Поэтому работаем дальше с целью завоевать высшие награды на чемпионате Европы.

Напомним, чемпионат Европы среди женских команд пройдет в Азербайджане и Грузии с 22 сентября по 1 октября.