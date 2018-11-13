Татьяна Кошелева стала победителем Campeonato Carioca

Доигровщица бразильского клуба "Рексона-Сеск" Татьяна Кошелева стала победитилем Campeonato Carioca. Ее команда в финале победила на тай-брейке "Флуминенсе" - 3-2 (25:21, 23:25, 16:25, 25:19 и 15:12).

Кошелева набрала 21 очко в матче и получила награду лучшего игрока встречи.

"Рексона-Сеск" в сезоне-2017/18 завоевала серебряные медали чемпионата Бразилии, стала обладателем Суперкубка страны, а также заняла втрое место в чемпионате Южной Америки.

Этот турнир стал дебютным для 29-летней россиянки в составе бразильского клуба.