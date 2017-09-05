Татьяна Кошелева: "Не ожидали такого результата в матче с Бразилией"

Доигровщица сборной России Татьяна Кошелева после поражения от Бразилии (17:25, 25:23, 23:25, 12:25) в первом матче Всемирного Кубка чемпионов отметила, что команда не ожидала подобного результата. Волейболистка также добавила, что теперь россиянки должны быть внимательными в следующих играх.

– Мы не ожидали такого результата. У нас были отлично заработанные очки и хорошие сеты, но в конце концов Бразилия победила, – цитирует официальный сайт Международной федерации волейбола Кошелеву. – Сейчас мы просто должны быть внимательными в следующих матчах.

Следующую встречу на турнире сборная России проведет против Японии, матч состоится завтра.

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