Татьяна Кошелева: "Надеюсь, Кузюткина утвердят на посту главного тренера сборной России"

Доигровщица сборной России Татьяна Кошелева высказала мнение о том, что рекомендация Владимира Кузюткина на пост главного тренера национальной сборной вселяет оптимизм. По словам волейболистки, специалист внес значительный вклад в ее формирование как игрока.

– Рекомендация Владимира Кузюткина на пост главного тренера сборной России – это одна из самых приятных новостей для меня, – приводит "Р-Спорт" слова Кошелевой. – Как для игрока прежде всего, который желает побеждать и расти. Для меня это очень радостная новость. Я хочу напомнить, что с Владимиром Ивановичем мы выиграли чемпионат мира в 2010 году. Когда мы начали работать с Владимиром Ивановичем, мне было 20 лет, и он дал мне как игроку очень многое. Я за это ему очень благодарна.

Я знаю, как он работает, что он требует, какую команду он может создать, и я верю в наш общий успех. Очень рада буду, если это решение подтвердится, потому что это большой плюс для всех игроков и нашей сборной в целом.

Напомним, что при Кузюткине женская сборная России в 2010 году стала чемпионом мира.