20:02 31 января | ВОЛЕЙБОЛ

Татьяна Кошелева: "Надеюсь, Кузюткина утвердят на посту главного тренера сборной России"

0
0
0

Доигровщица сборной России Татьяна Кошелева высказала мнение о том, что рекомендация Владимира Кузюткина на пост главного тренера национальной сборной вселяет оптимизм. По словам волейболистки, специалист внес значительный вклад в ее формирование как игрока. 

– Рекомендация Владимира Кузюткина на пост главного тренера сборной России – это одна из самых приятных новостей для меня, – приводит "Р-Спорт" слова Кошелевой. – Как для игрока прежде всего, который желает побеждать и расти. Для меня это очень радостная новость. Я хочу напомнить, что с Владимиром Ивановичем мы выиграли чемпионат мира в 2010 году. Когда мы начали работать с Владимиром Ивановичем, мне было 20 лет, и он дал мне как игроку очень многое. Я за это ему очень благодарна.

Я знаю, как он работает, что он требует, какую команду он может создать, и я верю в наш общий успех. Очень рада буду, если это решение подтвердится, потому что это большой плюс для всех игроков и нашей сборной в целом.

Напомним, что при Кузюткине женская сборная России в 2010 году стала чемпионом мира.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20170131/1115673385.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ