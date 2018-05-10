Татьяна Кошелева: "Галатасарай" предлагает мне продлить контракт"

Восстанавливающаяся от травмы крестообразной связки волейболистка "Галатасарая" и сборной России Татьяна Кошелева сказала, что у нее, несмотря на повреждение, есть предложения от нескольких клубов. Контракт 29-летней волейболистки с турецким клубом, подписанный в мае прошлого года, заключен на один год.

- У вас заканчивается контракт с "Галатасараем". Какие дальше планы?

- Я сейчас думаю об этом, - цитирует "Р-Спорт" Кошелеву. - Руководство клуба "Галатасарай" предлагает мне продлить контракт. Бесконечно уважаю их предложение, поскольку они сразу после травмы предложили остаться в команде на следующий сезон. Уверена, что многие профессиональные спортсмены всех видов спорта поймут, о чем я. А когда случаются травмы, такое отношение, вера и поддержка клуба дорогого стоят. И все же в первую очередь я сама хочу быть полностью уверенной в своей реабилитации. Несмотря на травму, у меня есть другие предложения, над которыми я тоже думаю.

- Что насчет сборной? Из федерации, тренерского штаба узнавали, как проходит ваше восстановление?

- Сегодня все мои мысли о моем здоровье, я восстанавливаюсь для себя и своего спортивного и личного будущего.