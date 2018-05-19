Тарас Хтей: "В "Белогорье" никто не обращался по Мусэрскому. Скорее всего, переход в японский клуб - утка"

Спортивный директор "Белогорья" Тарас Хтей прокомментировал новость о возможном переходе Дмитрия Мусэрского в японский клуб "Сантори". Он сказал, что у него нет такой информации.

– Дима – свободный человек, он может общаться с кем хочет, но у него еще два года контракта с "Белогорьем", - цитирует директора "БИЗНЕС Online".

– А если японцы предложат за Мусэрского сумасшедшую денежную компенсацию?

– Варианты всякие возможны, это профессиональный спорт. Но к руководству клуба по поводу Мусэрского никто не обращался. Скорее всего, это утка.

Ранее о возможном переходе Мусэрского сообщило бразильское издание Melhor do Volei.