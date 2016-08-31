Станислав Шевченко: "О назначении Карполя главным тренером сборной речи не идет"

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко объяснил назначение Николая Карполя на пост главного тренера женской сборной России на "Кубок Ельцина".

– Эта ситуация очень проста. Ни о каком назначении речи не идет и додумывать здесь ничего не нужно. Просто надо понимать, что на "Кубке Ельцина" будет играть не фактическая национальная сборная России. В этом году 50 лет "Уралочке" и юбилей работы Николая Васильевича с этим клубом плюс фамилии Ельцина и Карполя тесно связаны. Поэтому мы решили, что такой ход будет символичным и Николай Васильевич вполне справится с этой задачей. Основу сборной конечно же составят игроки "Уралочки".

Что касается вопроса продолжения работы Юрием Маричевым и Владимиром Алекно с национальными сборными, то никаких новостей у меня пока нет, – сказал Шевченко. (Владимир ИВАНОВ)