Состав "Зенита" пополнил Алексеев

Казанский "Зенит" заключил контракт с диагональным Никитой Алексеевым, сообщает официальный сайт клуба. Спортсмен начинал карьеру в системе московского "Динамо", а в суперлиге выступал за уфимский "Урал" (2012-2014, 2015/16), "Факел" из Нового Уренгоя (2015/16) и самарскую "Нову" (2016/17). Сезон-2014/15 Никита пропустил из-за службы в армии.

В 2010 году Алексеев стал чемпионом Европы в составе молодежной сборной, а в 2013 году – серебряным призером чемпионата России с "Уралом".

В прошедшем сезоне Алексеев стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата России.