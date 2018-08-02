Шевченко ждет волейбол на снегу в олимпийской программе

Руководитель Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко рассказал о планах развития в стране волейбола на снегу.

– Есть большая вероятность попадания волейбола на снегу в программу зимних Олимпийских игр, – сказал Шевченко. – Переговоры идут, думаю, в конечном счете, это произойдет, потому что на белых Олимпиадах очень мало игровых дисциплин.

Мы у себя проводим несколько турниров по волейболу на снегу, например, в Красной Поляне, а также показательные выступления для популяризации этого вида. Сборная России в нынешнем году стала чемпионом Европы. В следующем сезоне у нас будет несколько этапов национального чемпионата, а также есть большая вероятность, что мы снова проведём международные соревнования в Красной Поляне. У нас есть планы развития на несколько лет. (Антон БАБОШИН)