Сергей Тетюхин: "Готов продолжить карьеру, если в следующем сезоне смогу сыграть вместе с сыном"

Игрок "Белогорья" Сергей Тетюхин заявил, что, скорее всего, нынешний сезон станет последним в его карьере, но он может продолжить выступать, если ему представится шанс сыграть за белгородскую команду вместе с сыном. Тетюхин в августе объявил об уходе из сборной России. 41-летний волейболист десять раз становился чемпионом России. Старший сын Тетюхина Иван (1997 г.р.) играет на позиции либеро за "Технолог-Белогорье" в высшей лиге Б.

– Надеюсь, что это мой последний сезон в карьере, – цитирует "Р-Спорт" Тетюхина. – Но если сын будет готов играть за "Белогорье" в следующем сезоне... То, может, в этом случае останусь.