22:06 | ВОЛЕЙБОЛ

Сергей Тетюхин: "Готов продолжить карьеру, если в следующем сезоне смогу сыграть вместе с сыном"

0
0
0
3

Игрок "Белогорья" Сергей Тетюхин заявил, что, скорее всего, нынешний сезон станет последним в его карьере, но он может продолжить выступать, если ему представится шанс сыграть за белгородскую команду вместе с сыном. Тетюхин в августе объявил об уходе из сборной России. 41-летний волейболист десять раз становился чемпионом России. Старший сын Тетюхина Иван (1997 г.р.) играет на позиции либеро за "Технолог-Белогорье" в высшей лиге Б.

– Надеюсь, что это мой последний сезон в карьере, – цитирует "Р-Спорт" Тетюхина. – Но если сын будет готов играть за "Белогорье" в следующем сезоне... То, может, в этом случае останусь.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20161012/1110685536.html

0
0
0
3


Материалы REN-TV

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

rusfed 2.0

Сергей Юрьевич борозды не испортит )

23:05

outz

Прям как Горди Хоу)

22:35

lavric999

Нужно вовремя уходить, можно на любительском уровне играть еще!

22:31

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ