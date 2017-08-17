16:03 | ВОЛЕЙБОЛ

Сергей Шляпников: "Задача на чемпионат Европы – медали"

Главный тренер мужской сборной Сергей Шляпников рассчитывает, что на предстоящем чемпионате Европы в Польше команда будет бороться за призовые места. Хотя состояние здоровья некоторых игроков вызывает опасения, передает из Новогорска спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Наша первая игра в группе – с Болгарией, – напомнил Шляпников. – Она же во многом будет определяющей. Квартет у нас вообще крепкий. Словения, например, дошла до финала прошлого чемпионата Европы. Но постараемся выйти в четвертьфинал с первого места. Наша задача – стандартная. Россия всегда должна биться за медали. На это же будут претендовать ещё 5-6 сборных.

Что касается настроения, то оно боевое. Правда, пока не восстановился Егор Клюка. Надеемся, он сумеет помочь нам в Польше – это основной игрок. Но форсировать его подготовку не будем. Поедет на турнир и Илья Власов, который пропустил из-за травмы вторую половину Мировой лиги. Дату его выхода на площадку тоже не загадываем, но мы рассчитываем на него.

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