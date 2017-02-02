17:27 2 февраля | ВОЛЕЙБОЛ

Сергей Шляпников: "Сборная возьмет курс на омоложение"

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Новый главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников будет привлекать в сборную молодых игроков. Он добавил, что опытные игроки также будут находиться в команде.

– Я долго работал в юношеской и молодежной сборных России и знаю, кто может усилить главную команду. Некоторых ребят привлеку к тренировкам уже в ближайшее время. Еще есть в обойме около десяти очень перспективных игроков. Так что гарантирую, что команда будет омолаживаться, но молодежь обязательно будет стоять вместе с опытными игроками, – заявил Шляпников. (Сергей ФИШ)

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