Сергей Шляпников: "С Ираном будет непросто"

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников после победы над Китаем на домашнем этапе Лиги наций рассказал, как его команде удалось удивить соперника, а также поделился мнением по поводу предстоящего матча с Ираном.

- Накануне вы говорили, что нет времени отрабатывать пайп, а сегодня мы его увидели.

- Просто заработала связка Кобзарь - Карпухов, которая играет в одном клубе. Это наиграно не сегодня ночью, а годами в "Кузбассе". Чуть-чуть разнообразия в атаке сегодня было, это было неожиданно для соперника и дало нам эмоций.

- Видели, какой бой Иран дал Бразилии?

- Никто не приехал сюда туристом, в том числе и Иран. Но сегодня и Бразилия по-другому играла, не как с нами, это тоже надо учитывать. У иранцев сильная команда, учитывая наши кадровые проблемы, с ними будет непросто. Сможем ли мы восстановить Мусэрского и Бакуна, и до какой степени - еще вопрос. Это тоже важно, ведь мы в таком составе уже прошли два этапа, наработали игровые связи, с той же Бразилией они неплохо выглядели. Выложились, отсюда и такие последствия. (Антон БАБОШИН)