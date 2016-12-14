Сергей Шляпников: "Нельзя сказать, что российские волейболисты провалили четырехлетие"

Куратор молодежных программ Всероссийской федераци волейбола, один из кандидатов на пост главного тренера сборной России Сергей Шляпников выразил мнение, что выступление российских волейболистов за последние четыре года нельзя назвать провальным. На Олимпиаде в Рио мужская команда дошла до полуфинала, но не смогла победить в матче за третье место и завоевать медали, женская сборная вылетела в четвертьфинале. После Игр посты наставников обеих команд оставили Владимир Алекно и Юрий Маричев.

- Нельзя однозначно сказать, что четырехлетие было провальное, - цитирует "Р-Спорт" Шляпникова. - Выступление первых сборных, может, не впечатлило, и то только у мужчин. Были победы в Мировой лиге, на чемпионате Европы, у девушек – два чемпионата Европы. За это время создан запас прочности по резерву. Мы выиграли четыре чемпионата мира среди юниоров и молодежи, две Универсиады, стали третьими на Европейских играх. В плане подготовки резерва у нас достаточно успешное было четырехлетие. Мы подняли целую плеяду игроков: Волков, Власов, Клюка, Панков, Полетаев, Семышев. А сколько нужно еще? Если бы одного-двух подготовили - это одно, а тут целых шесть-семь волейболистов. Не считаю, что четырехлетие провальное.