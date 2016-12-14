Сергей Шляпников: "Есть желание возглавить сборную России"

Куратор молодежных программ Всероссийской федераци волейбола, один из кандидатов на пост главного тренера сборной России Сергей Шляпников дал понять, что готов возглавить мужскую национальную команду. Ранее сборную возглавлял Владимир Алекно, оставивший свой пост после Олимпииады-2016, где сборная заняла четвертое место.

- Пока определенности нет, - цитирует "Р-Спорт" Шляпникова. - Назначения не было, утверждения не было. Ничего сказать не могу, да и нечего сказать. Когда будет решение, тогда милости просим.

- А желание возглавить сборную России есть?

- Желание есть. А для чего я пошел на юношеские и молодежные сборные России? Чтобы на этом остановиться? Я давно иду к работе в главной сборной России и продолжаю идти. Все ступени уже пройдены, осталась только одна.

- Когда решится вопрос с новым главным тренером сборной России?

- В середине января. 16 декабря состоится отчетно-выборная конференция ВФВ. Будет новый президиум, определится президиум. Только после этого будет принято решение. Еще один кандидат есть, так что ничего пока не решено.