С 20 по 22 декабря в Москве пройдет чемпионат Европы по волейболу на снегу

С 20 по 22 в Москве впервые в истории пройдет этап чемпионата Европы по волейболу на снегу. Новая дисциплина официально была зарегистрирована в конце 2016 года В то же время Международная федерация волейбола и Европейская конфедерация волейбола обозначили – волейбол на снегу признан официально, его необходимо развивать наравне с другими дисциплинами этого вида спорта.

Первые розыгрыши, так называемого, Евротура, проходили в основном на горнолыжных курортах, где эта разновидность волейбола стала способом заполнения пауз между спусками с горы. В марте 2017 года первые официальные соревнования по этому виду спорта прошли и в России, тоже на горнолыжном курорте – олимпийская площадка Роза хутор приняла дебютный чемпионат России.

В планах FIVB есть намерения сделать волейбол на снегу первым видом спорта в мире, который будет представлен и на летних и на зимних Олимпийских вида спорта. Так, волейбол на снегу появился в программе зимней Олимпиады-2018, пока, правда, в качестве выставочного события.

На первый этап Евротура-2018/19 в Москву приедут 16 мужских и 16 женских команд. Тем временем, россияне неоднократно становились призерами различных этапов Евротура, а в 2018 году появились и первые чемпионы Европы, им стали Тарас Мыскив и Руслан Даянов.

С этого сезона в волейболе на снегу изменились правила – теперь в команде должно быть минимум три человека, допускается один запасной. Матчи будут играться из трех сетов до 15 очков каждый, смена сторон – после каждых пяти розыгрышей.

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