Руслан Жбанков: "Семенову тяжело дается переход из пляжного волейбола в зальный"

Старший тренер "Газпрома-Югры" Руслан Жбанков подчеркнул, что участнику Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в составе сборной России по пляжному волейболу Константину Семенову пока тяжело дается переход в зальный волейбол. Семенов и Вячеслав Красильников в августе 2016 года дошли до полуфинала Олимпиады в турнире по пляжному волейболу. Осенью Семенов подписал контракт с клубом российской суперлиги "Газпром-Югра".

– Семенов пока не играет из-за травмы, – приводит "Р-Спорт" слова Жбанкова. – Пока тяжело проходит его адаптация к зальному волейболу. Ему тяжело привыкнуть к новому покрытию после стольких лет на песке. Мышцы должны быть подготовлены для прыжков в зале. Он старается, мальчик способный и трудолюбивый. Но пока песок еще держит его, и не знаем, сколько будет держать. Но надеемся, что это пройдет так быстро, как нам хотелось бы.