Российских волейболистов обвиняют в попытке изнасилования финки

Неприятный инцидент произошел с российскими волейболистами время студенческих Игр в Португалии. Как сообщает mtv.fi, спортсмены из Дагестанского государственного университета, представлявшие сборную России, пытались изнасиловать финскую волейболистку.

В выходной день соревнований была устроена вечеринка, на которой присутствовала финская волейболистка. Через какое-то время девушка ушла, а компания россиян увязалась за ней.

Кроме того, утверждается, что волейболисты домогались финок с момента их прибытия 13 июля, а приставания прекратились только когда команду перевезли в другой отель. Среди пристававших был и один из тренеров.

Спортивная ассоциация Финляндии обратилась в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов не нашли состава приступления.