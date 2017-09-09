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08:13 | ВОЛЕЙБОЛ

Российские волейболистки в трех сетах проиграли Китаю в матче Всемирного кубка чемпионов

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Женская сборная России по волейболу уступила команде Китая в четвертом туре Всемирного кубка чемпионов. Встреча завершилась в трех сетах.

Это поражение стало для сборной России третьим на турнире. В первой встрече россиянки уступили Бразилии, затем была обыграна Япония. В последней игре национальная команда потепела поражение от команды США.

В следующем матче подопечные Владимира Кузюткина 10 сентября встретятся с командой Южной Кореи.

  1. Всемирный кубок чемпионов

    Женщины

    РОССИЯ - Китай - 0-3 (20:25, 18:25, 20:25)

 
 
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КОММЕНТАРИИ (5)
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spyhanter

Эсперимент ради эксперимента.Пользуясь тем, что Кузюткин получил карт-бланш на старческий маразм, потешник решил узнать при каком составе сопротивление команды будет равно нулю.А попросту слил матч, без борьбы,без видимых улучшений игры.

09:09

Бней Иегуда

Ну шо, на классе?))

08:36

faizrah

Создалось впечатление, что Щербань, например, даже тренироваться не хочет уже

08:31

matvey2000

Лучше бы выспался сегодня...

08:31

faizrah

Если что то наигрывали, то что? Если кого то тренировали, то кого? Игровая практика для Кошелевой, Гончаровой, Крючковой? Сегодня даже этого не было. Такая игровая практика - вредна!

08:28