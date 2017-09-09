Российские волейболистки в трех сетах проиграли Китаю в матче Всемирного кубка чемпионов

Женская сборная России по волейболу уступила команде Китая в четвертом туре Всемирного кубка чемпионов. Встреча завершилась в трех сетах.

Это поражение стало для сборной России третьим на турнире. В первой встрече россиянки уступили Бразилии, затем была обыграна Япония. В последней игре национальная команда потепела поражение от команды США.

В следующем матче подопечные Владимира Кузюткина 10 сентября встретятся с командой Южной Кореи.