Российские волейболистки в трех сетах проиграли Китаю в матче Всемирного кубка чемпионов

Женская сборная России по волейболу уступила команде Китая в четвертом туре Всемирного кубка чемпионов. Встреча завершилась в трех сетах.
Это поражение стало для сборной России третьим на турнире. В первой встрече россиянки уступили Бразилии, затем была обыграна Япония. В последней игре национальная команда потепела поражение от команды США.
В следующем матче подопечные Владимира Кузюткина 10 сентября встретятся с командой Южной Кореи.
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Всемирный кубок чемпионов
Женщины
РОССИЯ - Китай - 0-3 (20:25, 18:25, 20:25)
spyhanter
Эсперимент ради эксперимента.Пользуясь тем, что Кузюткин получил карт-бланш на старческий маразм, потешник решил узнать при каком составе сопротивление команды будет равно нулю.А попросту слил матч, без борьбы,без видимых улучшений игры.
09:09
Бней Иегуда
Ну шо, на классе?))
08:36
faizrah
Создалось впечатление, что Щербань, например, даже тренироваться не хочет уже
08:31
matvey2000
Лучше бы выспался сегодня...
08:31
faizrah
Если что то наигрывали, то что? Если кого то тренировали, то кого? Игровая практика для Кошелевой, Гончаровой, Крючковой? Сегодня даже этого не было. Такая игровая практика - вредна!
08:28