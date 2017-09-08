Российские волейболистки в пяти сетах проиграли США в матче Всемирного кубка чемпионов

Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в третьем матче Всемирного кубка чемпионов. Встреча завершилась в пяти сетах – 2-3.
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Это поражение стало для сборной России вторым на турнире. В первой встрече россиянки уступили Бразилии, а затем обыграли Японию.
Следующий матч россиянки проведут 9 сентября против Китая.
Всемирный кубок чемпионов
Женщины
США – РОССИЯ - 2-3 (23:25, 25:21, 19:25, 25:21, 15:9)
V_A_N
fanat2017, задействовать только 8 игроков, тем более на этапе подготовки, конечно, это перестраховочка (мягко говоря)! Но без проверки с наступлением на грабли у нас не получается в последнее время;)))
10:05
Don
Расщепленное сознание чмоки "новоепен", Кирай он Карч, а не Керч, неуч)
10:04
Roov
А счет написан будто победили) Всемирный кубок чемпионов Женщины США – РОССИЯ - 2-3 (23:25, 25:21, 19:25, 25:21, 15:9)
09:59
Koira
Похоже надо звать Катю Гамову. Катя прости кретинов.
09:58
fanat2017
V_A_N___ А может банально замен нет. ЧЕ тоже будем играть 8 игроками!!! Кто додумался старикана поставить,он что из Болгарии великую команду сделал,ах да помню хлопнул Россию на Кубке Ельцина несколько лет назад.
09:47
fanat2017
Поздравляю всех с ДЕ ЖАВЮ. ПО нашей команде можно пособие создавать.как проиграть выигранный матч. Мне думается не последний раз наблюдаем картину,как не выиграть матч. Пора штат психологов заводить в сборной. Большой и горячий привет всем оптимистам. А поводу "пушек" скорее маленькие пукалки. Пушки -это громко сказано!!!! Да к тому же холостыми стреляют. Завтра Китай будет нас натягивать. Красиво готовимся. Ничего не меняется по сравнению с Гран-ПРИ!!!! МОЛОДЦЫ!!!
09:41
maxcds
да при чем здесь тренер, если игроки ни принять, ни подать, ни забить простые мячи не могут? смотрел с 4 сета и был уверен, что проиграют. желания нет? не набрали форму? непонятно...
09:40
Новоуепинни
Одно удовольствие смотреть на девочек из США. Керч Кирай - велик
09:38
V_A_N
Команды преследуют разные цели: мы наигрываемся к ЧЕ-2017 (в частности, пристреливаем две пушки, поэтому минимум замен), американки накатывают связи для ЧМ-2018. Но в целом сейчас мы отстаём от мировой тенденции ускорения игры.
09:27
Dymanomashina
Бней Иегуда На классе!)) Надеюсь все после 3-го и в 4-м поймали вкусные кэфы?)) Такую халяву упускать нельзя.)) 09:03------------------------------------------------А у нас тут еще и волейбольный эксперт нарисовался? Теннис уже наскучил? Или слово только "США" вызывает преждевременные поллюции?
09:18
titan577
позорище. тренер абсолютно не ведет игру. для чего замены если ими не пользоваться. и сама игра примитивна до ужаса. думаю женский волей мертв и надолго
09:17
V_A_N
Примитивизация игры до добра не доводит;)))
09:06
Бней Иегуда
На классе!)) Надеюсь все после 3-го и в 4-м поймали вкусные кэфы?)) Такую халяву упускать нельзя.))
09:03
ну я
Кузюткин играет против своей команды... Зачем надо было менять связку уму не постижимо!
09:02