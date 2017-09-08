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08:55 | ВОЛЕЙБОЛ

Российские волейболистки в пяти сетах проиграли США в матче Всемирного кубка чемпионов

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Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в третьем матче Всемирного кубка чемпионов. Встреча завершилась в пяти сетах – 2-3.

  1.  

  2. Это поражение стало для сборной России вторым на турнире. В первой встрече россиянки уступили Бразилии, а затем обыграли Японию.

    Следующий матч россиянки проведут 9 сентября против Китая.

    Всемирный кубок чемпионов

    Женщины

    США – РОССИЯ - 2-3 (23:25, 25:21, 19:25, 25:21, 15:9)

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КОММЕНТАРИИ (14)
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V_A_N

fanat2017, задействовать только 8 игроков, тем более на этапе подготовки, конечно, это перестраховочка (мягко говоря)! Но без проверки с наступлением на грабли у нас не получается в последнее время;)))

10:05

Don

Расщепленное сознание чмоки "новоепен", Кирай он Карч, а не Керч, неуч)

10:04

Roov

А счет написан будто победили) Всемирный кубок чемпионов Женщины США – РОССИЯ - 2-3 (23:25, 25:21, 19:25, 25:21, 15:9)

09:59

Koira

Похоже надо звать Катю Гамову. Катя прости кретинов.

09:58

fanat2017

V_A_N___ А может банально замен нет. ЧЕ тоже будем играть 8 игроками!!! Кто додумался старикана поставить,он что из Болгарии великую команду сделал,ах да помню хлопнул Россию на Кубке Ельцина несколько лет назад.

09:47

fanat2017

Поздравляю всех с ДЕ ЖАВЮ. ПО нашей команде можно пособие создавать.как проиграть выигранный матч. Мне думается не последний раз наблюдаем картину,как не выиграть матч. Пора штат психологов заводить в сборной. Большой и горячий привет всем оптимистам. А поводу "пушек" скорее маленькие пукалки. Пушки -это громко сказано!!!! Да к тому же холостыми стреляют. Завтра Китай будет нас натягивать. Красиво готовимся. Ничего не меняется по сравнению с Гран-ПРИ!!!! МОЛОДЦЫ!!!

09:41

maxcds

да при чем здесь тренер, если игроки ни принять, ни подать, ни забить простые мячи не могут? смотрел с 4 сета и был уверен, что проиграют. желания нет? не набрали форму? непонятно...

09:40

Новоуепинни

Одно удовольствие смотреть на девочек из США. Керч Кирай - велик

09:38

V_A_N

Команды преследуют разные цели: мы наигрываемся к ЧЕ-2017 (в частности, пристреливаем две пушки, поэтому минимум замен), американки накатывают связи для ЧМ-2018. Но в целом сейчас мы отстаём от мировой тенденции ускорения игры.

09:27

Dymanomashina

Бней Иегуда На классе!)) Надеюсь все после 3-го и в 4-м поймали вкусные кэфы?)) Такую халяву упускать нельзя.)) 09:03------------------------------------------------А у нас тут еще и волейбольный эксперт нарисовался? Теннис уже наскучил? Или слово только "США" вызывает преждевременные поллюции?

09:18

titan577

позорище. тренер абсолютно не ведет игру. для чего замены если ими не пользоваться. и сама игра примитивна до ужаса. думаю женский волей мертв и надолго

09:17

V_A_N

Примитивизация игры до добра не доводит;)))

09:06

Бней Иегуда

На классе!)) Надеюсь все после 3-го и в 4-м поймали вкусные кэфы?)) Такую халяву упускать нельзя.))

09:03

ну я

Кузюткин играет против своей команды... Зачем надо было менять связку уму не постижимо!

09:02