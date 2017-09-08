Российские волейболистки в пяти сетах проиграли США в матче Всемирного кубка чемпионов

Это поражение стало для сборной России вторым на турнире. В первой встрече россиянки уступили Бразилии, а затем обыграли Японию.

Следующий матч россиянки проведут 9 сентября против Китая.

Всемирный кубок чемпионов

Женщины

США – РОССИЯ - 2-3 (23:25, 25:21, 19:25, 25:21, 15:9)