Российские волейболистки проиграли Бразилии в первом матче Всемирного Кубка чемпионов

Женская сборная России по волейболу уступила Бразилии в стартовом матче Всемирного Кубка чемпионов. Встреча закончилась в четырех сетах – 17:25, 25:23, 23:25, 12:25.

Отметим, что бразильянки являются действующими победительницами турнира и Мирового "Гран-при".

Следующим соперником россиянок станет хозяйка турнира Япония. Встреча пройдет завтра.

Всемирный Кубок чемпионов

Женщины

РОССИЯ - Бразилия - 1:3 (17:25, 25:23, 23:25, 12:25)