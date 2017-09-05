Российские волейболистки проиграли Бразилии в первом матче Всемирного Кубка чемпионов

Женская сборная России по волейболу уступила Бразилии в стартовом матче Всемирного Кубка чемпионов. Встреча закончилась в четырех сетах – 17:25, 25:23, 23:25, 12:25.
Отметим, что бразильянки являются действующими победительницами турнира и Мирового "Гран-при".
Следующим соперником россиянок станет хозяйка турнира Япония. Встреча пройдет завтра.
Всемирный Кубок чемпионов
Женщины
РОССИЯ - Бразилия - 1:3 (17:25, 25:23, 23:25, 12:25)
yurii p
не сборная а сбродная, а Гончарову давно надо мешалкой выкинуть из сборной.
09:33
titan577
тихий ужас. как можно было ведя 23-19 просрать 3 партию уму непостижимо. прием аховый, передачи в края летят так медленно что блок бразилии мог успеть испить кофе. центры, кроме ефимовой, не впечатлили. заряжко после ухода от карполя встала в своем развитии. связки не тянут. кузюткин идиот что не попытался войти в ситуацию с шешениной и отказался от ее услуг. да и со старцевой непонятная история. почему уланову не вызвали вопрос вопросов. она на голову выше крючковой и третьяковой. если кого и обыграем тут то только японию да и то не факт. вообщем все ожидаемо. с кузей сборной ловить нечего.
08:57
egoshin-alex
Такой неуправляемой и слабой команды, какою она предстала в конце 3 и в 4 сете, я не видел давно. Виновны все, но начался развал после грубейшей ошибки связующей. Команда дружно остановилась и более сета о неё вытирали ноги.
08:56
poloskun
Домой! К мадамам, нянькам, тряпкам, куклам, танцам!
08:49