Россия уступила Сербии в матче Лиги наций

Женская сборная Сербии по волейболу обыграла команду России (25:23, 25:19, 25:18) в матче Лиги наций.
В составе россиянок самой результативной стала Ирина Воронкова, которая набрала 17 очков. Этап Лиги наций проходит в сербском Кралево.
Сборная России занимает седьмое место в турнирной таблице с четырьмя победами в семи матчах. Завтра команде предстоит матч со сборной Бельгии.
Кралево (Сербия)
Волейбол
Лига наций
Женщины
Предварительный раунд
Сербия - РОССИЯ - 3:0 (25:23, 25:19, 25:18)
Германия - США - 0:3 (18:25, 17:25, 17:25)
Япония - Италия - 3:2 (20:25, 25:23, 20:25, 25:23, 15:11)
Таиланд - Доминиканская Республика - 0:3 (21:25, 22:25, 20:25)
Китай - Аргентина - 3:0 (25:22, 25:16, 25:12)
Корея - Бразилия - 1:3 (11:25, 14:25, 33:31, 20:25)
Бельгия - Турция - 0:3 (19:25, 18:25, 24:26)
Голландия - Польша - 3:0 (25:22, 25:22, 27:25)
Спринт
Сайт "С-Э" смотрите хотя бы в календарь игр. Завтра сборная России играет с Турцией. Шансов у россиянок для попадания в "Финал шести" практически не осталось. В Сербии надо было одержать три победы, при минимум 8 очках. Отставание от Нидерландов уже 5 очков (победы у голландок 6 - 1, у россиянок 4 - 3). Теперь надо выигрывать у Турции, а затем в Китае трижды выигрывать (Китай, Бразилия, США), а это уже не научная фантастика. Без приема и качественной доводки, нападение у России хромает на на все ноги и руки. Слабый уровень женского чемпионата России сказывается негативно на игровых возможностях сборниц. Президент Федерации Шевченко всё время твердит - халва, но слаще не становится. Притока талантливой молодежи не наблюдается, а (старая) гвардия уже не прибавит. И экстренное усиление в лице Гончаровой, Заряжко (Королевой), Стацевой и других уже ситуации не изменит.
23:12