Россия уступила Сербии в матче Лиги наций

Женская сборная Сербии по волейболу обыграла команду России (25:23, 25:19, 25:18) в матче Лиги наций.

В составе россиянок самой результативной стала Ирина Воронкова, которая набрала 17 очков. Этап Лиги наций проходит в сербском Кралево.

Сборная России занимает седьмое место в турнирной таблице с четырьмя победами в семи матчах. Завтра команде предстоит матч со сборной Бельгии.

Кралево (Сербия)

Волейбол

Лига наций

Женщины

Предварительный раунд

Сербия - РОССИЯ - 3:0 (25:23, 25:19, 25:18)

Германия - США - 0:3 (18:25, 17:25, 17:25)

Япония - Италия - 3:2 (20:25, 25:23, 20:25, 25:23, 15:11)

Таиланд - Доминиканская Республика - 0:3 (21:25, 22:25, 20:25)

Китай - Аргентина - 3:0 (25:22, 25:16, 25:12)

Корея - Бразилия - 1:3 (11:25, 14:25, 33:31, 20:25)

Бельгия - Турция - 0:3 (19:25, 18:25, 24:26)

Голландия - Польша - 3:0 (25:22, 25:22, 27:25)