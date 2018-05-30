Россия обыграла Турцию в матче Лиги наций

Женская сборная России по волейболу обыграла сборную Турции (25:23, 19:25, 23:25, 25:20, 15:11) в матче Лиги наций.

В составе российской команды самой результативной стала Ирина Воронкова, которая набрала 20 очков. По 16 очков набрали Екатерина Любушкина и Наталья Малых. Для россиянок это пятая победа в восьми матчах.

Кралево (Сербия)

Волейбол

Лига наций

Женщины

Предварительный раунд

Турция - РОССИЯ - 2:3 (23:25, 25:19, 25:23, 20:25, 11:15)

Доминиканская Республика - США - 0:3 (20:25, 23:25, 21:25)

Аргентина - Италия - 0:3 (15:25, 16:25, 18:25)

Таиланд - Германия - 2:3 (23:25, 26:28, 25:23, 25:22, 10:15)

Китай - Япония - 3:0 (25:21, 25:19, 25:17)

Польша - Бразилия - 0:3 (20:25, 20:25, 23:25)