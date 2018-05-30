Россия обыграла Турцию в матче Лиги наций

Женская сборная России по волейболу обыграла сборную Турции (25:23, 19:25, 23:25, 25:20, 15:11) в матче Лиги наций.
В составе российской команды самой результативной стала Ирина Воронкова, которая набрала 20 очков. По 16 очков набрали Екатерина Любушкина и Наталья Малых. Для россиянок это пятая победа в восьми матчах.
Кралево (Сербия)
Волейбол
Лига наций
Женщины
Предварительный раунд
Турция - РОССИЯ - 2:3 (23:25, 25:19, 25:23, 20:25, 11:15)
Доминиканская Республика - США - 0:3 (20:25, 23:25, 21:25)
Аргентина - Италия - 0:3 (15:25, 16:25, 18:25)
Таиланд - Германия - 2:3 (23:25, 26:28, 25:23, 25:22, 10:15)
Китай - Япония - 3:0 (25:21, 25:19, 25:17)
Польша - Бразилия - 0:3 (20:25, 20:25, 23:25)
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