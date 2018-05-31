Россия обыграла Бельгию в матче Лиги наций

Женская сборная России по волейболу обыграла сборную Бельгии (25:21, 25:20, 23:25, 25:18) в матче третьего тура этапа Лиги наций в сербском Кралево.

В составе российской команды самой результативной стала Ирина Воронкова, которая набрала 23 очка. Сборная России шестое место в турнирной таблице при шести победах в девяти играх.

Кралево (Сербия)

Волейбол

Лига наций. Женщины

Предварительный раунд

3-й тур

РОССИЯ - Бельгия - 3:1 (25:21, 25:20, 23:25, 25:18)

Доминиканская Республика - Германия - 1:3 (22:25, 15:25, 25:21, 11:25)

Япония - Аргентина - 3:0 (25:16, 25:21, 25:21)

Таиланд - США - 0:3 (10:25, 22:25, 16:25)

Китай - Италия - 1:3 (18:25, 14:25, 25:16, 18:25)

Корея - Польша - 0:3 (11:25, 15:25, 16:25)