Ришат Гилязутдинов: "Сербки могут стать серьезным соперником сборной России на чемпионате Европы"

Главный тренер казанского "Динамо" Ришат Гилязутдинов отметил, что у женской сборной России хорошие шансы на победу на чемпионате Европы. По его словам, у национальной команды отличный подбор игроков.

– У сборной России очень хорошая возможность выступить успешно – цитирует "Р-Спорт" Гилязутдинова. – Будет тяжело, так как очень сильна команда Сербии. Это очень серьезный противник. Но считаю, что подбор игроков сборной России позволяет выступить хорошо и решить высокие задачи. Два раза подряд девочки побеждали на чемпионатах Европы, это говорит о многом.

Я желаю, чтобы все сложилось удачно в подготовке, которая тоже очень важна, и желаю успехов и удачи команде на турнире. Мы ждем наших девочек из "Динамо", которые играют в сборной России, после 1 октября. То есть после окончания решающих матчей.

Напомним, что чемпионат Европы стартует 22 сентября и пройдет в Азербайджане и Грузии.