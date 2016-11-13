Рассмотрена "Стратегия-2020" по популяризации волейбола во всех странах Европы

В Люксембурге проходит 37-я генеральная ассамблея ЕКВ (Европейская конфедерация волейбола), информирует официальный сайт ВФВ. В числе прочего была рассмотрена и обсуждена "Стратегия-2020" ЕКВ по развитию и популяризации волейбола во всех странах континента. Отмечается, что идеальным воплощением этой стратегии станет такое положение дел, при котором волейбол будет входить в пятёрку наиболее популярных видов спорта в каждой стране, являющейся членом ЕКВ.

В работе ассамблеи участвует вице-президент ЕКВ, член административного совета ФИВБ (Международная федерация волейбола), президент ВФВ (Всероссийская федерация волейбола) Станислав Шевченко. На генеральной ассамблее присутствует президент ФИВБ Ари Граса (Бразилия), который высоко оценил проделанный за год объем работы нового руководящего состава ЕКВ.

Также была утверждена соревновательная программа второго официального сезона снежного волейбола в Европе. В 2017 году этапы Евротура пройдут в Австрии, Чехии, Франции, Италии, Лихтенштейне, Словении, Швейцарии.