Пять кубинских волейболистов обжаловали приговоры за изнасилование

Пятеро волейболистов сборной Кубы подали апелляции на приговор по делу об изнасиловании, сообщает STT. Жалобы поступили в надворный суд, который рассмотрит обстоятельства дела. 22 сентября четверо из них получили пятилетние тюремные сроки, еще один - 3,5 года тюрьмы, а с шестого подозреваемого обвинения были сняты. Кроме того, их обязали выплатить в общей сложности 24 тысячи евро за моральный ущерб.

Инцидент произошел в отеле финского Тампере в преддверии матча Мировой лиги. Все подозреваемые были выведены из состава национальной команды Кубы и не поехали на Олимпиаду в Рио.