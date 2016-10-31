19:43 | ВОЛЕЙБОЛ

Пять кубинских волейболистов обжаловали приговоры за изнасилование

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Пятеро волейболистов сборной Кубы подали апелляции на приговор по делу об изнасиловании, сообщает STT. Жалобы поступили в надворный суд, который рассмотрит обстоятельства дела. 22 сентября четверо из них получили пятилетние тюремные сроки, еще один - 3,5 года тюрьмы, а с шестого подозреваемого обвинения были сняты. Кроме того, их обязали выплатить в общей сложности 24 тысячи евро за моральный ущерб.

Инцидент произошел в отеле финского Тампере в преддверии матча Мировой лиги. Все подозреваемые были выведены из состава национальной команды Кубы и не поехали на Олимпиаду в Рио.

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SVSH

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