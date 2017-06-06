Питерский "Зенит" возглавит Климкин

Россиянин Александр Климкин станет новым главным тренером "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Резванова. О создании клуба в Санкт-Петербурге заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. "Зенит" уже одал заявку на выступление в чемпионате России в сезоне-2017/18.

- Главным тренером будет Климкин. Контракты с клубом подписали игроки Александр Волков, Андрей Ащев, Сергей Червяков, Денис Шипотько, Евгений Сивожелез, Александр Болдырев, Артем Зеленков, Павел Панков, Максим Шульгин и Филипп Воронков, - сказал Резванов.

Климкин с 2015 года возглавлял клуб "Нижний Новгород", организованный после расформирования "Губернии".